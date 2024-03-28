Черданцев рассказал, что Черчесову было предложено возглавить команду Медиалиги

Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавить клуб Медиалиги.

«Мы пытались с Геничем сосватать его в медиакоманду «Матч ТВ». Я выступал в качестве его агента, а Генич — президента клуба. Он вежливо отказал, сказав, что у него есть более интересное предложение», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Летом 2023 года специалист покинул венгерский «Ференцварош». С 2016-го по 2021-й Черчесов возглавлял сборную России.

Напомним, что Медийная футбольная лига была создана в 2022 году. В феврале 2023-го было объявлено о создании своей сборной, а через год состоялся первый матч за Суперкубок Медиалиги.

Ранее сообщалось, что Черчесов — кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана.