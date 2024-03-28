RT в Telegram
Подпишись

Черданцев рассказал, что Черчесову было предложено возглавить команду Медиалиги

Короткая ссылка
Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавить клуб Медиалиги.
Черданцев рассказал, что Черчесову было предложено возглавить команду Медиалиги
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы пытались с Геничем сосватать его в медиакоманду «Матч ТВ». Я выступал в качестве его агента, а Генич — президента клуба. Он вежливо отказал, сказав, что у него есть более интересное предложение», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Летом 2023 года специалист покинул венгерский «Ференцварош». С 2016-го по 2021-й Черчесов возглавлял сборную России.

Напомним, что Медийная футбольная лига была создана в 2022 году. В феврале 2023-го было объявлено о создании своей сборной, а через год состоялся первый матч за Суперкубок Медиалиги.

Ранее сообщалось, что Черчесов — кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить