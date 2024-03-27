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Стал известен состав всех групп Евро-2024 по футболу

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Определились все участники группового этапа чемпионата Европы 2024 года по футболу.

Группа А — Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа B — Испания, Хорватия, Италия, Албания. 

Группа C — Словения, Дания, Сербия, Англия. 

Группа D — Нидерланды, Австрия, Франция, Польша.

Группа E — Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

Группа F — Турция, Грузия, Португалия, Чехия. 

Групповой этап стартует 14 июня с матча группы A между сборными Германии и Шотландии.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Польша обыграла Уэльс после серии пенальти и вышла на Евро-2024. 

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