Кудерметова и Потапова проиграли на старте парного теннисного турнира в Майами
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Россиянки не смогли обыграть американку Николь Меличар и австралийку Эллен Перес. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час.
Во втором круге парного турнира Меличар и Перес сыграют с победительницами встречи Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США).
Ранее россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти в следующий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Майами.