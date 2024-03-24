Кудерметова и Потапова проиграли на старте парного теннисного турнира в Майами

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Майами.

Россиянки не смогли обыграть американку Николь Меличар и австралийку Эллен Перес. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час.

Во втором круге парного турнира Меличар и Перес сыграют с победительницами встречи Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США).

Ранее россиянин Роман Сафиуллин не смог выйти в следующий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Майами.