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Семак: оправданное проведение матча, надо отдать должное сербам за тёплый приём

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о проведении товарищеского матча с сербской «Црвеной звездой» в Белграде.
Семак: оправданное проведение матча, надо отдать должное сербам за тёплый приём
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Оправданное проведение матча. Но такие решения принимаю не я. Надо отдать должное сербскому народу за такой тёплый приём», — цитирует Семака Metaratings.ru.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 82-й минуте забил Никола Кнежевич.

Игра прошла в дружеской атмосфере. Болельщики обоих клубов скандировали дружественную кричалку, а также вместе спели «Катюшу».

Ранее президент Сербии Александр Вучич посетил матч «Црвены звезды» с «Зенитом».

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