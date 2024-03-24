Романо: «Реал» близок к продлению контракта с 34-летним Кроосом

Руководство мадридского «Реала» высоко оценивает шансы на продление контракта с Тони Кроосом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в клубе верят, что игрок продлит контракт ещё на один сезон. При этом немец ещё не сообщил руководству о своих планах.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он принял участие в 455 матчах, отметился 28 голами и 96 передачами. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Кроос сделал голевую передачу спустя семь секунд после возвращения в сборную Германии.