RT в Telegram
Подпишись

Романо: «Реал» близок к продлению контракта с 34-летним Кроосом

Короткая ссылка
Руководство мадридского «Реала» высоко оценивает шансы на продление контракта с Тони Кроосом.
Романо: «Реал» близок к продлению контракта с 34-летним Кроосом
  • AP
  • © Bernat Armangue

По информации журналиста Фабрицио Романо, в клубе верят, что игрок продлит контракт ещё на один сезон. При этом немец ещё не сообщил руководству о своих планах.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он принял участие в 455 матчах, отметился 28 голами и 96 передачами. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Кроос сделал голевую передачу спустя семь секунд после возвращения в сборную Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить