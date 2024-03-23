Матч между сборными России и Парагвая отменён

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что товарищеская встреча с участием сборных России и Парагвая отменена.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, РФС и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», — сообщает пресс-служба РФС.

Игра может пройти в другой период времени, это совместное решение сторон.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».