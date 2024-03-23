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Матч между сборными России и Парагвая отменён

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Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что товарищеская встреча с участием сборных России и Парагвая отменена.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, РФС и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», — сообщает пресс-служба РФС.

Игра может пройти в другой период времени, это совместное решение сторон. 

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».

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