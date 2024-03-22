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Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал Роналду лучшим игроком в истории клуба

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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал, что считает нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим игроком «красных дьяволов».

«Кто лучший футболист в истории «МЮ»? Думаю, это Криштиану. Я слабо помню Бобби Чарльтона. Он является легендой клуба. Но однажды я спросил у Алекса Фергюсона, кто был лучшим подопечным для него, и он назвал Роналду», — приводит слова Рэтклиффа Daily Mail.

39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 11 передач.

Португалец в 2023 году забил 54 мяча и стал лучшим по показателю среди всех игроков в мировом футболе.

Ранее Роналду выложил видео с отдыха со своими детьми.

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