Антон Миранчук реализовал пенальти и открыл счёт в товарищеском матче с Сербией

Игроки российской команды вышли вперёд в товарищеском матче с национальной командой Сербии.

Счёт открыл Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 22-й минуте.

Защитник ЦСКА и сборной Сербии Милан Гайич получил предупреждение на Данииле Хлусевиче, который выходил с мячом на вратаря соперника. Серб получил красную карточку.

Счёт встречи — 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Ранее на футбольном товарищеском матче между командами России и Сербии прошла минута молчания в память об умершем спортивном комментаторе Василии Уткине.