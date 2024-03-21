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Антон Миранчук реализовал пенальти и открыл счёт в товарищеском матче с Сербией

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Игроки российской команды вышли вперёд в товарищеском матче с национальной командой Сербии.
Антон Миранчук реализовал пенальти и открыл счёт в товарищеском матче с Сербией
  • РИА Новости

Счёт открыл Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 22-й минуте.

Защитник ЦСКА и сборной Сербии Милан Гайич получил предупреждение на Данииле Хлусевиче, который выходил с мячом на вратаря соперника. Серб получил красную карточку.

Счёт встречи — 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Ранее на футбольном товарищеском матче между командами России и Сербии прошла минута молчания в память об умершем спортивном комментаторе Василии Уткине.

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