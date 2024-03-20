Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции
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Стоимость российского полузащитника «Монако» оценивается в €30 млн, сообщает портал Transfermarkt.
Самым дорогим игроком французского чемпионата является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе — €180 млн.
Россиянин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 200 матчах забил 31 мяч и отдал 38 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из ЦСКА.
Ранее агент заявил, что Головин прибудет в расположение сборной России 18 марта.