Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в топ-20 самых дорогих игроков французской Лиги 1.

Стоимость российского полузащитника «Монако» оценивается в €30 млн, сообщает портал Transfermarkt.

Самым дорогим игроком французского чемпионата является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе — €180 млн.

Россиянин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 200 матчах забил 31 мяч и отдал 38 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из ЦСКА.

Ранее агент заявил, что Головин прибудет в расположение сборной России 18 марта.