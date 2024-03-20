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Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в топ-20 самых дорогих игроков французской Лиги 1.
Головин попал в топ-20 самых дорогих футболистов чемпионата Франции
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Стоимость российского полузащитника «Монако» оценивается в €30 млн, сообщает портал Transfermarkt.

Самым дорогим игроком французского чемпионата является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе — €180 млн.

Россиянин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 200 матчах забил 31 мяч и отдал 38 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из ЦСКА.

Ранее агент заявил, что Головин прибудет в расположение сборной России 18 марта.

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