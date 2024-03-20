23 сейва Шестёркина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду уступил «Виннипег Джетс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями, а его одноклубник Игорь Шестёркин совершил 23 сейва.

Форвард «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал.

«Виннипег» (93) занимает первое место в Западной конференции. «Рейнджерс» (94) расположился на второй строчке в Восточном дивизионе.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой матча НХЛ с «Калгари».