23 сейва Шестёркина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ
Встреча завершилась со счётом 4:2.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями, а его одноклубник Игорь Шестёркин совершил 23 сейва.
Форвард «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал.
«Виннипег» (93) занимает первое место в Западной конференции. «Рейнджерс» (94) расположился на второй строчке в Восточном дивизионе.
Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой матча НХЛ с «Калгари».