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Умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

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Ушёл из жизни российский журналист и комментатор Василий Уткин.
Умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — сообщается в Telegram-канале любительского футбольного клуба.

Родные Уткина подтвердили RT информацию о том, что спортивный журналист скончался: «Да, Василия не стало».

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов умер на 43-м году жизни.

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