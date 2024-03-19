Умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

Ушёл из жизни российский журналист и комментатор Василий Уткин.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — сообщается в Telegram-канале любительского футбольного клуба.

Родные Уткина подтвердили RT информацию о том, что спортивный журналист скончался: «Да, Василия не стало».

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов умер на 43-м году жизни.