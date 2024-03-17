Ассист Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад (21-я минута), Уилл Кайлли (31-я), Джонни Бродзински (36-я), Каапо Какко (43-я), Алекси Лафреньер (51-я).

У «Айлендерс» дубль оформил Бо Хорват (15-я, 34-я).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативным пасом, а его одноклубник Игорь Шестёркин совершил 25 сейвов из 27 бросков.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 26 спасений из 31 броска. Защитник «островитян» Александр Романов очков не набрал.

Ранее «Колорадо Эвеланш» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.