Ларионов: Овечкину будет ещё сложнее, когда он начнёт приближаться к рекорду Гретцки

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов высказался о гонке российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Буду рад, если Овечкин обгонит Гретцки. Хотя за этим слежу не пристально. Но лига становится быстрее, моложе. Очень важно Александру держать свои стандарты. Легко не будет. Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее», — цитирует Ларионова ТАСС.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 61 матч, в котором забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. В общей сложности он забил 840 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету легендарного Уэйна Гретцки — 894 точных броска.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.