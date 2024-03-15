Медведев — о разговоре с Руне после матча: Хольгер извинился, а я не увидел и разозлился
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«Да, мы поговорили с Хольгером. Мяч попал в меня, и это не проблема, такое случается. Просто обычно соперники извиняются за подобное. Оказалось, что он попросил прощения, и я извинился за свою реакцию», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Россиянин победил датчанина со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.
В следующем раунде Медведев встретится с американцем Томми Полом.
Призовой фонд турнира составляет $8 995 555.
Ранее 19-летняя теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал челленджера в Чарльстоне.