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Медведев — о разговоре с Руне после матча: Хольгер извинился, а я не увидел и разозлился

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался об инциденте во время матча с датчанином Хольгером Руне.
Медведев — о разговоре с Руне после матча: Хольгер извинился, а я не увидел и разозлился
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Да, мы поговорили с Хольгером. Мяч попал в меня, и это не проблема, такое случается. Просто обычно соперники извиняются за подобное. Оказалось, что он попросил прощения, и я извинился за свою реакцию», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин победил датчанина со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.

В следующем раунде Медведев встретится с американцем Томми Полом.

Призовой фонд турнира составляет $8 995 555.

Ранее 19-летняя теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал челленджера в Чарльстоне. 

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