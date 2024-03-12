Адвокат Халеп: сторона обвинения потратила примерно $2 млн на доказательства

Адвокат румынской теннисистки Симоны Халеп рассказал, сколько сторона обвинения потратила на доказательства.

«Скажу, что это не менее $2 млн, потому что у них было так много экспертов и адвокатов, и все они боролись», — приводит слова Джейкобса Sports Illustrated.

Румынка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга.

Срок отстранения отсчитывается с 7 октября 2022 года и должен был продлиться до 6 октября 2026 года.

Ранее CAS сократил срок дисквалификации теннисистки Халеп с четырёх лет до девяти месяцев.