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ФЛГР проведёт расследование после массового завала на Спартакиаде учащихся

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) проведёт расследование завала спортсменок во время масс-старта на Спартакиаде учащихся в Сочи.

«В настоящее время ФЛГР проводит внутреннее расследование инцидента, произошедшего на Спартакиаде. Результаты будут обнародованы публично», — говорится на сайте ФЛГР.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее Елена Вяльбе сообщила, что последнюю пострадавшую в завале лыжницу выпишут 11 марта.

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