ФЛГР проведёт расследование после массового завала на Спартакиаде учащихся
«В настоящее время ФЛГР проводит внутреннее расследование инцидента, произошедшего на Спартакиаде. Результаты будут обнародованы публично», — говорится на сайте ФЛГР.
В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.
Ранее Елена Вяльбе сообщила, что последнюю пострадавшую в завале лыжницу выпишут 11 марта.