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Клопп похвалил «Ливерпуль» за ничью с «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ничьей с «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ.

«Это был действительно хороший футбольный матч. Это была лучшая игра во втором тайме, которую мы показывали против «Манчестер Сити». Я действительно доволен игрой в целом. Что за игра, что за атмосфера, что за день», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ливерпуля» мяч забил Алексис Мак Аллистер (50-я минута). У «Манчестер Сити» отличился Джон Стоунс (23-я).

«Сити» (63 очка) занимает третье место в турнирной таблице. «Ливерпуль» (64) — второе. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (64).

Ранее «Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и возглавил таблицу АПЛ.

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