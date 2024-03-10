Паршивлюк — о задачах «Динамо» на вторую часть сезона: у нас десять финалов впереди

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк заявил, что футболисты московской команды выходят на каждый матч, как на последний бой.

«Мы в команде не говорим ни про какие гонки, таблицы и задачи. Руководство может озвучивать задачи, журналисты могут писать что угодно. У нас есть десять финалов впереди. Конкретно сейчас готовимся к «Зениту» в Кубке», — цитирует Паршивлюка «Матч ТВ».

«Динамо» в матче 19-го тура в Москве на стадионе «ВТБ Арена» нанесло поражение «Ахмату» со счётом 2:0.

Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Команда из Грозного (20 баллов) — 12-й. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40).

Ранее в «Динамо» сообщили, что предложат Марцелу Личке новый контракт.