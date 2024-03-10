Янчук назвал ожидаемой победу Медведева над Карбальес-Баэной в Индиан-Уэллсе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук дал понять, что для него не стала сюрпризом победа Даниила Медведева над Роберто Карбальес-Баэной во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.

«Медведев хорошо начал турнир, одержал уверенную победу. Конечно, эта победа была ожидаемой, всё-таки Медведев игрок значительно более высокого класса, чем его соперник, и он должен проходить второй круг на таких турнирах», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, Медведев играл агрессивно и при этом не терял стабильности.

«Посмотрим, как дальше он будет идти по турниру, здесь много сильных игроков», — добавил Янчук.

Россиянин во втором круге победил испанца со счётом 6:2, 6:3. Его следующим соперником станет американец Себастьян Корда.

Призовой фонд турнира составляет $9,4 млн.

Ранее Медведев назвал непростым матч с Карбальес-Баэной.