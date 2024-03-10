Янчук назвал ожидаемой победу Медведева над Карбальес-Баэной в Индиан-Уэллсе
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«Медведев хорошо начал турнир, одержал уверенную победу. Конечно, эта победа была ожидаемой, всё-таки Медведев игрок значительно более высокого класса, чем его соперник, и он должен проходить второй круг на таких турнирах», — цитирует Янчука ТАСС.
По его мнению, Медведев играл агрессивно и при этом не терял стабильности.
«Посмотрим, как дальше он будет идти по турниру, здесь много сильных игроков», — добавил Янчук.
Россиянин во втором круге победил испанца со счётом 6:2, 6:3. Его следующим соперником станет американец Себастьян Корда.
Призовой фонд турнира составляет $9,4 млн.
Ранее Медведев назвал непростым матч с Карбальес-Баэной.