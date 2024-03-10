RT в Telegram
Подпишись

Роналду: я счастлив в Саудовской Аравии, у «Аль-Насра» есть шансы во всех турнирах

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о выступлении в Саудовской Аравии.
Роналду: я счастлив в Саудовской Аравии, у «Аль-Насра» есть шансы во всех турнирах
  • Gettyimages.ru

«Я счастлив в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив. Текущий сезон для нашей команды можно оценивать позитивно, потому что мы до сих пор сохраняем шансы на победу во всех турнирах», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 11 передач.

Ранее «Аль-Наср» с Роналду проиграл 15-й команде чемпионата Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить