Роналду: я счастлив в Саудовской Аравии, у «Аль-Насра» есть шансы во всех турнирах

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о выступлении в Саудовской Аравии.

«Я счастлив в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив. Текущий сезон для нашей команды можно оценивать позитивно, потому что мы до сих пор сохраняем шансы на победу во всех турнирах», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 11 передач.

Ранее «Аль-Наср» с Роналду проиграл 15-й команде чемпионата Саудовской Аравии.