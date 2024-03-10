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Соннен заявил, что баскетболист Джеймс принимает допинг

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Боец ММА Чейл Соннен заявил, что баскетболист Леброн Джеймс принимает допинг.
Соннен заявил, что баскетболист Джеймс принимает допинг
  • Gettyimages.ru

«У нас с Леброном есть одна общая черта: мы покупали эритропоэтин у одного и того же дилера. И я не вижу тут проблемы, допинг — это хорошая вещь, он позволяет тебе выступать лучше, набирать массу быстрее.

Я говорю об этом не для того, чтобы сдать его или подставить его. Это не стукачество. Я просто рассказываю вам, что если вы хотите выступать в НБА, то приходится делать определённые вещи», — приводит слова Соннена The PBD Podcast.

39-летний баскетболист выступает за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Он является четырёхкратным чемпионом лиги, четырёхкратным самым ценным игроком НБА.

Ранее Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тыс. набранных очков.

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