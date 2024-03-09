Решение по вызову Захаряна в сборную России будет принимать тренерский штаб

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о вызове своего клиента в сборную России.

«Он восстанавливается. Всё нормально. Пока что он работает индивидуально. На следующей неделе будет пауза, рассчитываем, что он вернётся в состав. По вызову в сборную решение будет принимать тренерский штаб», — цитирует Голубина «Матч ТВ».

Напомним, что Захарян вошёл в расширенный состав национальной команды на мартовский учебно‑тренировочный сбор.

В текущем сезоне полузащитник провёл 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Захаряну потребуется ещё несколько дней для восстановления после травмы.