Решение по вызову Захаряна в сборную России будет принимать тренерский штаб
- РИА Новости
«Он восстанавливается. Всё нормально. Пока что он работает индивидуально. На следующей неделе будет пауза, рассчитываем, что он вернётся в состав. По вызову в сборную решение будет принимать тренерский штаб», — цитирует Голубина «Матч ТВ».
Напомним, что Захарян вошёл в расширенный состав национальной команды на мартовский учебно‑тренировочный сбор.
В текущем сезоне полузащитник провёл 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Захаряну потребуется ещё несколько дней для восстановления после травмы.