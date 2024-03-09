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«Лейкерс» обыграл «Милуоки» в НБА, Расселл набрал 44 очка

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«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете нанёс поражение «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» обыграл «Милуоки» в НБА, Расселл набрал 44 очка
  • AP
  • © Jae C. Hong

Игра в Городе ангелов закончилась со счётом 123:122 в пользу команды Дарвина Хэма.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Д'Анджело Расселл, который набрал 44 очка. Его партнёр по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл (22 очка и 13 подборов).

Трипл-дабл записал в свой актив Яннис Адетокунбо (34 очка, 14 подборов, 12 передач). Дэмьен Лиллард набрал 28 очков и сделал 12 передач.

«Лейкерс» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бакс» — третье на Востоке.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Бостон» в матче НБА.

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