В ЦСКА заявили, что достигли принципиальной договорённости по новому контракту Чалова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб достиг принципиальной договорённости по новому контракту нападающего Фёдора Чалова.

«Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договорённости достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

Чалов в текущем чемпионате в 27 матчах забил 11 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах.

Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал ЦСКА около €10 млн за Чалова.