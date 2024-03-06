В ЦСКА заявили, что достигли принципиальной договорённости по новому контракту Чалова
- РИА Новости
«Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договорённости достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».
Чалов в текущем чемпионате в 27 матчах забил 11 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах.
Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал ЦСКА около €10 млн за Чалова.