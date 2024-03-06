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Мостовой: Промес чувствует себя безнаказанным

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о видео из ночного клуба, на котором был запечатлён Квинси Промес.

«Я не могу поверить во всё то, что происходит с Промесом. После видео из ночного клуба мне кажется, что он почувствовал себя безнаказанным. Что всё «окей» и за дела в Нидерландах и ОАЭ переживать не стоит. К сожалению, я не понимаю, что происходит в головах у молодых ребят. Хоть ему и 32, но по моим меркам он молодой. В наше время мы не то что не выкладывали свои походы куда-то, мы на улице боялись показаться, если посещали бары или клубы. Понимали, что это будет скандалище. Даже не рассказывали никому об этом. А тут уже всё в сети и каждый болельщик знает, где прошлой ночью был Квинси. Это шокирует», — заявил Мостовой RT.

Ранее Каррера отреагировал на видео с Промесом из ночного клуба.

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