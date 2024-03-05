Личка заявил, что отказался бы перейти из «Динамо» в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объявил, что не покинет московский клуб до окончания контракта.

«Я не получал предложений от других клубов за время работы в «Динамо». Есть контракт, а всё остальное меня не интересует. Я уважаю людей, с которыми работаю. Если кто-то мной заинтересуется, им надо позвонить президенту клуба. Сам не уйду отсюда до окончания контракта», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Тренер ответил, что будет делать, если позвонят из «Реал Мадрид».

«Из «Реала» мне сто процентов не наберут. А если поступит предложение от «Зенита», откажу им», — сказал он.

Контракт 46-летнего чеха с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на два года.

После 19 туров Российской премьер-лиги бело-голубые набрали 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее Личка признался, что хотел бы, чтобы «Динамо» давило на «Краснодар» и петербургский «Зенит».