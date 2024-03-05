Хабиб Нурмагомедов: никогда не пытался переубедить маму и вернуться в MMA

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что у него никогда не возникало желания попытаться переубедить маму из-за возвращения в смешанные единоборства.

«Было ли желание переубедить маму и вернуться? Нет, никогда не возвращались к этой теме. Как такового, знаешь, сел и переговоры какие-то с мамой — тоже не было. Она выразила своё мнение, я понял, но я никогда ни с кем вот это не обсуждал, не разговаривал», — заявил Хабиб Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

После этого российский боец завершил спортивную карьеру.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не собирается драться по правилам бокса.