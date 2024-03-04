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Игнатьев считает, что матч «Зенит» — «Спартак» завершился с «самым справедливым счётом»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на результат матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» управлял процессом. Но «Спартак» хорошо выстроил игру в тактике. Итог закономерный. Уже все довольны этим результатом, он самый справедливый», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0.

«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» будет бороться за титул до конца.

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