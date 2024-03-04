Игнатьев считает, что матч «Зенит» — «Спартак» завершился с «самым справедливым счётом»
«Зенит» управлял процессом. Но «Спартак» хорошо выстроил игру в тактике. Итог закономерный. Уже все довольны этим результатом, он самый справедливый», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0.
«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).
Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» будет бороться за титул до конца.