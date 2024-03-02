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Газзаев: встречи с Сербией и Парагваем — отличная мотивация для футболистов сборной России

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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказал мнение, что РФС успешно справляется с попытками полностью изолировать российский футбол.
Газзаев: встречи с Сербией и Парагваем — отличная мотивация для футболистов сборной России
  • РИА Новости

«Футбольная сборная России — единственная во всех видах спорта, кто проводит международные матчи с сильными соперниками на регулярной основе. В марте таких встреч будет две и ещё молодёжка сыграет с действующими чемпионами мира — сверстниками из Уругвая. Это означает, что, несмотря на бан в официальных турнирах и другие попытки изолировать наш спорт, РФС ведёт конструктивный диалог с УЕФА и ФИФА и активно взаимодействует с другими национальными ассоциациями. Предстоящие встречи с Сербией и Парагваем — отличная мотивация для футболистов, первоклассное зрелище для болельщиков», — заявил Газзаев RT.

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