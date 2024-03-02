Емельяненко считает маразмом предложение Дацика подраться по правилам бирманского бокса

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не собирается принимать предложение Вячеслава Дацика провести поединок по правилам бирманского бокса.

«Я за спорт, а не за то, чтобы поддерживать маразматика Дацика. Мне предлагают драться по правилам бокса в ММА-перчатках. Меня устраивает. Дрался бы в обычных боксёрских перчатках, но это новый вид спорта, который заходит (аудитории) и интересен», — цитирует Емельяненко пресс-служба Ural FC.

При этом боец дал понять, что в целом ему «без разницы, как драться».

«Я только против боёв на голых кулаках. Был опыт один раз: я разбил себе руки, полгода залечивал, не мог сжимать. Любой удар может нанести сумасшедшую сечку: и сам травмируешься, и соперник. В перчатках бережёшь руки — это мой хлеб», — пояснил он.

44-летний Дацик в сентябре 2022 года нокаутировал 42-летнего Емельяненко за 13 секунд в бою по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Реванш между Александром Емельяненко и Дациком состоится 30 марта.