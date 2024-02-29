RT в Telegram
Подпишись

L'Équipe: Роналду дисквалифицировали на один матч за жест в адрес болельщиков

Короткая ссылка
Португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован на одну игру за жест в адрес болельщиков «Аль-Шабаба».
L'Équipe: Роналду дисквалифицировали на один матч за жест в адрес болельщиков
  • AP

Об этом сообщает L'Équipe. 

После матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:2) Роналду повернулся к фанатам хозяев и несколько раз помахал рукой в области паха.

По информации СМИ, таким образом форвард отреагировал на скандирование трибунами фамилии Лионеля Месси. Теперь португалец также должен выплатить штраф «Аль-Шабабу» в размере $5,3 тыс., а также $2,6 тыс. — Федерации футбола Саудовской Аравии.

Ранее Роналду объяснил свой скандальный жест в адрес фанатов в матче с «Аль-Шабабом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить