L'Équipe: Роналду дисквалифицировали на один матч за жест в адрес болельщиков

Португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован на одну игру за жест в адрес болельщиков «Аль-Шабаба».

Об этом сообщает L'Équipe.

После матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:2) Роналду повернулся к фанатам хозяев и несколько раз помахал рукой в области паха.

По информации СМИ, таким образом форвард отреагировал на скандирование трибунами фамилии Лионеля Месси. Теперь португалец также должен выплатить штраф «Аль-Шабабу» в размере $5,3 тыс., а также $2,6 тыс. — Федерации футбола Саудовской Аравии.

Ранее Роналду объяснил свой скандальный жест в адрес фанатов в матче с «Аль-Шабабом».