Экс первая ракетка мира Маррей не исключил, что завершит карьеру после Олимпиады

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не исключил, что завершит карьеру летом 2024 года после возможного выступления на Олимпиаде в Париже.

«Вполне вероятно, что после лета я не буду играть дальше. Когда придёт время, я скажу что-нибудь перед тем, как сыграть на своём последнем турнире», — заявил Маррей Sky Sports.

36-летний спортсмен 28 февраля со счётом 2:6, 4:6 уступил французу Уго Умберу во втором круге турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает $2,9 млн.

Маррей занимает 67-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Всего на его счету 46 побед в одиночном разряде на турнирах под эгидой организации.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).