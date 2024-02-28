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Экс первая ракетка мира Маррей не исключил, что завершит карьеру после Олимпиады

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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей не исключил, что завершит карьеру летом 2024 года после возможного выступления на Олимпиаде в Париже.
Экс первая ракетка мира Маррей не исключил, что завершит карьеру после Олимпиады
  • AP
  • © Tertius Pickard

«Вполне вероятно, что после лета я не буду играть дальше. Когда придёт время, я скажу что-нибудь перед тем, как сыграть на своём последнем турнире», — заявил Маррей Sky Sports.

36-летний спортсмен 28 февраля со счётом 2:6, 4:6 уступил французу Уго Умберу во втором круге турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает $2,9 млн.

Маррей занимает 67-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Всего на его счету 46 побед в одиночном разряде на турнирах под эгидой организации.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

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