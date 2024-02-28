Кечинов надеется, что «Спартак» прервёт серию поражений в матчах с «Зенитом» в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча команды в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Наверное, болельщики уже соскучились по нашему, российскому футболу. И что вообще может быть лучше, чем такая яркая вывеска, как «Зенит» — «Спартак»? Конечно, я очень хочу, чтобы красно-белые наконец-то одержали победу в этом противостоянии, но, надо признать, команде будет очень тяжело в этой игре, но надеюсь, что она по крайней мере не уступит хозяевам поля.

За что в нынешнем сезоне борется «Спартак»? В прошлом году было сложно понять, за что же действительно борется команда в этом сезоне. Понятно, что перед «Спартаком» всегда стоят только самые высокие цели, по-другому быть не может. Думаю, ответ на этот вопрос будет понятен после ближайших двух матчей команды», — сказал Кечинов RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, вправе ли болельщики «Спартака» спрашивать результат с новичка команды Манфреда Угальде уже в матче с «Зенитом».

«Конечно, мы вправе спрашивать результат с Угальде начиная с его первого официального матча, учитывая ту цену, за которую его взяли, и наверняка хорошую зарплату. К нам приехал один из топовых футболистов европейского уровня, и у него было достаточно времени для акклиматизации в команде», — добавил он.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что «Зенит» победит «Спартак» с небольшим счётом, разгрома не будет.