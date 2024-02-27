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Пахалина и Акимов войдут в Зал славы мирового плавания

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В ISFOH официально подтвердили, что Юлия Пахалина и Владимир Акимов будут включены в Зал славы мирового плавания.
Пахалина и Акимов войдут в Зал славы мирового плавания
  • РИА Новости

Об этом сообщает обозреватель RT Елена Вайцеховская со ссылкой на международную организацию. 

Помимо россиян, в список также вошли 12 спортсменов. Церемония пройдёт 4 и 5 октября в Форт-Лодердейле (США).

Напомним, что Пахалина является олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Акимов — олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира, чемпион мира, многократный чемпион СССР и Европы.

Ранее сообщалось, что Казань рассчитывает принять чемпионат мира по водным видам спорта 2031 года.

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