Пахалина и Акимов войдут в Зал славы мирового плавания

В ISFOH официально подтвердили, что Юлия Пахалина и Владимир Акимов будут включены в Зал славы мирового плавания.

Об этом сообщает обозреватель RT Елена Вайцеховская со ссылкой на международную организацию.

Помимо россиян, в список также вошли 12 спортсменов. Церемония пройдёт 4 и 5 октября в Форт-Лодердейле (США).

Напомним, что Пахалина является олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Акимов — олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира, чемпион мира, многократный чемпион СССР и Европы.

Ранее сообщалось, что Казань рассчитывает принять чемпионат мира по водным видам спорта 2031 года.