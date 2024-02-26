Головкин избран президентом НОК Казахстана

Известный боксёр Геннадий Головкин избран президентом Национального олимпийского комитета Казахстана.

На посту спортсмен сменил Тимура Кулибаева, который досрочно сложил свои полномочия.

«Как вы знаете, я не политик и не чиновник. Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом. Одной из главных задач я вижу укрепление международных взаимоотношений», — заявил боксёр.

Головкин является двукратным чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO. Он также завоевал серебро Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что находящийся в зоне СВО Владимир Минеев признан человеком года в российском кикбоксинге.