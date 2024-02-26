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Гущина: олимпийская «Анна Каренина» Медведевой запала в душу, я плакала

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Российская фигуристка Ксения Гущина назвала Евгению Медведеву своим кумиром.
Гущина: олимпийская «Анна Каренина» Медведевой запала в душу, я плакала
  • РИА Новости

«Были ли кумиры?  Евгения Медведева. Мне нравилось, как она катается, как передаёт образ на льду, с эмоциями. Любимый прокат? Олимпийская «Анна Каренина» мне в душу запала. Это такая интересная программа! Как она её откатала! Я плакала», — приводит слова фигуристки Sport24.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпиады. А также двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее итальянская фигуристка назвала Медведеву королевой льда.

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