Гущина: олимпийская «Анна Каренина» Медведевой запала в душу, я плакала

Российская фигуристка Ксения Гущина назвала Евгению Медведеву своим кумиром.

«Были ли кумиры? Евгения Медведева. Мне нравилось, как она катается, как передаёт образ на льду, с эмоциями. Любимый прокат? Олимпийская «Анна Каренина» мне в душу запала. Это такая интересная программа! Как она её откатала! Я плакала», — приводит слова фигуристки Sport24.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпиады. А также двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее итальянская фигуристка назвала Медведеву королевой льда.