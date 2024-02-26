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Хачанов: моя цель остаётся прежней — завоевать титул Большого шлема

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Россиянин Карен Хачанов рассказал о задачах в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на ближайшие сезоны.

«Я играл в полуфиналах и четвертьфиналах турниров Большого шлема. Я очень близок. Моя цель остаётся прежней — дойти до финала и выиграть его», — цитирует Хачанова Tennis Majors.

По его словам, для достижения поставленной задачи необходимо «уметь выдерживать по много часов на корте».

«Но я знаю, что даже если буду уступать в счёте, то смогу отыграться, и это мне помогает. Мои соперники понимают, что для того, чтобы победить меня, им придётся выдать три очень хороших сета», — добавил 27-летний теннисист.

Хачанов 24 февраля одержал победу на представительном турнире в Дохе (Катар). Россиянин занимает 15-е место в рейтинге ATP.

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