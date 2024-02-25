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Штырков — о выступлении в ММА: самое сложное – это дойти до боя

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Боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, что самое непростое в ММА.

«Многие думают, что выйти и подраться три раунда по три минуты или три раунда по пять минут легко. Но самое сложное — это дойти до боя. Люди не видят всей работы, которую бойцы делают перед поединком», — цитирует Штыркова ТАСС.

Он подчеркнул, что никто не представляет, сколько времени, сил боец тратит до поединка.

«Многие не доходят до боя, потому что травмируются, пытаясь достичь лучшей формы», — добавил Штырков.

Вагаб Вагабов 24 февраля одержал победу над Штырковым на турнире RCC 18 в Тюмени. Поединок прошёл по правилам кикбоксинга и завершился победой Вагабова единогласным решением судей — 30:28, 29:28, 30:27.

Ранее Олег Фомичёв одолел Хадиса Ибрагимова на турнире RCC 18 в Тюмени.

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