Белоруссия уступила Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу
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- © Aitor Alcalde - FIFA
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. А в серии пенальти точнее оказались итальянцы.
Действующим победителем первенства планеты является сборная России.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии одержала победу над командой Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу.