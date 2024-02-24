Белоруссия уступила Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Белоруссии по пенальти потерпела поражение от команды Италии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года в ОАЭ.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. А в серии пенальти точнее оказались итальянцы.

Действующим победителем первенства планеты является сборная России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии одержала победу над командой Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу.









