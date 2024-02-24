RT в Telegram
Подпишись

Президент НОК Белоруссии: очень положительно отношусь к возможному матчу со сборной России

Короткая ссылка
Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко высказался о возможном товарищеском матче со сборной России.
Президент НОК Белоруссии: очень положительно отношусь к возможному матчу со сборной России
  • РИА Новости

«Очень положительно отношусь к возможному матчу между нашими сборными! Игровая практика — это очень хорошо. Матч пройдёт в Москве? А что здесь такого? Начнём с вас, а потом вы к нам прилетайте», — приводит слова Лукашенко «Спорт-Экспресс».

16 февраля в РФС сообщили, что ведут переговоры о проведении матча с командой Белоруссии.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Глеб одобрил идею объединить футбольные чемпионаты России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить