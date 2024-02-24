Президент НОК Белоруссии: очень положительно отношусь к возможному матчу со сборной России

Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко высказался о возможном товарищеском матче со сборной России.

«Очень положительно отношусь к возможному матчу между нашими сборными! Игровая практика — это очень хорошо. Матч пройдёт в Москве? А что здесь такого? Начнём с вас, а потом вы к нам прилетайте», — приводит слова Лукашенко «Спорт-Экспресс».

16 февраля в РФС сообщили, что ведут переговоры о проведении матча с командой Белоруссии.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Глеб одобрил идею объединить футбольные чемпионаты России и Белоруссии.