Президент НОК Белоруссии: очень положительно отношусь к возможному матчу со сборной России
- РИА Новости
«Очень положительно отношусь к возможному матчу между нашими сборными! Игровая практика — это очень хорошо. Матч пройдёт в Москве? А что здесь такого? Начнём с вас, а потом вы к нам прилетайте», — приводит слова Лукашенко «Спорт-Экспресс».
16 февраля в РФС сообщили, что ведут переговоры о проведении матча с командой Белоруссии.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Глеб одобрил идею объединить футбольные чемпионаты России и Белоруссии.