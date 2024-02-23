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СКА обыграл минское «Динамо» и вернулся на первое место в КХЛ

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Петербургский СКА в гостях нанёс поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (3-я минута), Сергей Сапего (11-я), Сергей Толчинский (14-я, 29-я) и Николай Поляков (26-я). У проигравших отличился Бретт Ричи (48-я).

СКА набрал 95 очков и вернул себе лидерство в Западной конференции. Минское «Динамо» гарантировало себе восьмое место.

Плей-офф начнется в начале марта.

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф КХЛ-2024.

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