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Латыпов объяснил, почему не смог сократить отставание от лыжников в Гонке Легкова

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в масс-старте на 20 км свободным стилем на турнире «Гонка Легкова».
Латыпов объяснил, почему не смог сократить отставание от лыжников в Гонке Легкова
  • РИА Новости

«Если бы с кем‑то шёл, было бы реально подойти, а одному тяжело. Самое главное, что смог отстоять свою позицию, хорошая гонка. Понимал, что на бонусной отсечке не смогу ничего сделать, так как два спринтера вышли вперёд», — сказал Латыпов «Матч ТВ».

Биатлонист занял четвёртое место. Победителем гонки стал Александр Большунов.

Десятая Гонка Легкова проходит 23 и 24 февраля 2024 года в Московской области. В ней также принимают участие биатлонисты.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что в календаре лыжного сезона сделали паузу из-за Гонки Легкова.

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