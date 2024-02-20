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Легков заявил, что на его турнире будет медаль не хуже олимпийской

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Олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков высказался о «Гонке Легкова».
Легков заявил, что на его турнире будет медаль не хуже олимпийской
  • РИА Новости

«Пусть победит сильнейший — буду болеть и за биатлонистов, и за лыжников. Всем желаю победы и хорошо подготовиться, потому что призовые будут крутые и будут безумно классные медали. Медаль не хуже олимпийской», — цитирует Легкова «Матч ТВ».

Десятая «Гонка Легкова» пройдёт 23 и 24 февраля 2024 года в Московской области. В ней примут участие также биатлонисты.

Ранее Елена Вяльбе прокомментировала участие биатлонистов в «Гонке Легкова».

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