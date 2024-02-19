Белоруссия пробилась в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года

Сборная Белоруссии досрочно пробилась в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года в Дубае.

Подопечные Нико Альварадо после поражения Колумбии от Сенегала (3:5) в матче второго тура гарантировали себе первое место в группы С.

Теперь Белоруссия в плей-офф сыграет с командой, которая займёт второе место в группе D. Фаворитами квартета являются сборные Бразилии и Португалии.

Действующим чемпионом первенства планеты пока остаётся сборная России, которая из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) не принимает участие в турнире. Россияне в финале домашнего чемпионата мира 2021 года переиграли японцев (5:2).

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу разгромила команду ОАЭ в товарищеском матче.