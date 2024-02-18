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Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови

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Футболист турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Мумин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет.
Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови
  • РИА Новости

«С большой печалью мы узнали, что скончался наш футболист Мумин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови. Выражаем соболезнования всем его родственникам», — говорится в X клуба.

Начало сезона-2023/24 игрок провёл в «Анкара Демирспор», после чего перешёл в «Серик Беледиеспор». За свой последний клуб он успел провести четыре матча.

Ранее 17-летняя пакистанская теннисистка Зайнаб Али Накви умерла во время турнира ITF в Исламабаде.

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