Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови

Футболист турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Мумин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет.

«С большой печалью мы узнали, что скончался наш футболист Мумин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови. Выражаем соболезнования всем его родственникам», — говорится в X клуба.

Начало сезона-2023/24 игрок провёл в «Анкара Демирспор», после чего перешёл в «Серик Беледиеспор». За свой последний клуб он успел провести четыре матча.

Ранее 17-летняя пакистанская теннисистка Зайнаб Али Накви умерла во время турнира ITF в Исламабаде.