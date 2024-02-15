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«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ-2023/24

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«Автомобилист» досрочно оформил путёвку в плей-офф Кубка Гагарина — 2024.
«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ-2023/24
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Досрочный выход в плей-офф чемпионата стал возможен после победы «Сибири» над «Нефтехимиком» со счётом 2:1.

«Автомобилист» стал пятой командой из Восточной конференции, вышедшей в финальную часть чемпионата России по хоккею. Нижнекамская команда присоединилась к «Металлургу», «Авангарду», «Салавату Юлаеву» и «Ак Барсу».

Ранее стало известно, что «Северсталь» победила «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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