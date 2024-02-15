RT в Telegram
Подпишись

Копылов: Топурия заряжен, Волкановски будет нелегко

Короткая ссылка
Российский боец UFC Роман Копылов оценил поединок между австралийцем Александером Волкановски и грузином Илиёй Топурией на турнире UFC 298.
Копылов: Топурия заряжен, Волкановски будет нелегко
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill

«Увидев Илию здесь в гостинице, я заметил, как он заряжен. Я думаю, что сложный бой будет и чемпиону придётся нелегко, — сказал Копылов на пресс-конференции.

Титульный бой в полулёгком весе между Топурией и Волкановски состоится 17 февраля в Анахайме (США).

В активе Топурии 14 побед и ни одного поражения. У Волкановски 26 побед при трёх поражениях.

Ранее Топурия поделился ожиданиями от поединка с Волкановски на турнире UFC 298.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить