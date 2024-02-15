Копылов: Топурия заряжен, Волкановски будет нелегко

Российский боец UFC Роман Копылов оценил поединок между австралийцем Александером Волкановски и грузином Илиёй Топурией на турнире UFC 298.

«Увидев Илию здесь в гостинице, я заметил, как он заряжен. Я думаю, что сложный бой будет и чемпиону придётся нелегко, — сказал Копылов на пресс-конференции.

Титульный бой в полулёгком весе между Топурией и Волкановски состоится 17 февраля в Анахайме (США).

В активе Топурии 14 побед и ни одного поражения. У Волкановски 26 побед при трёх поражениях.

Ранее Топурия поделился ожиданиями от поединка с Волкановски на турнире UFC 298.