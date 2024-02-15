Кулижников не собирается выступать в нейтральном статусе на международных турнирах
- РИА Новости
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«О вас вытирают ноги, дают свои условия. Вас пинают, о вас ноги вытирают — ну вы совсем, что ли? Имейте совесть, честь. Да никогда в жизни», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее Николай Гуляев высказался о победе Павла Кулижникова в соревнованиях на дистанции 500 м на Спартакиаде сильнейших.