Кулижников не собирается выступать в нейтральном статусе на международных турнирах

Российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что не собирается выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«О вас вытирают ноги, дают свои условия. Вас пинают, о вас ноги вытирают — ну вы совсем, что ли? Имейте совесть, честь. Да никогда в жизни», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Николай Гуляев высказался о победе Павла Кулижникова в соревнованиях на дистанции 500 м на Спартакиаде сильнейших.