Волкановски заявил о желании подраться на UFC 300

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александер Волкановски рассказал о желании провести следующий поединок на турнире UFC 300.

«У них возникли трудности с главным событием турнира UFC 300, и я знаю парня, который им поможет. Сейчас я займусь делом, испорчу кое-кому вечеринку, а после этого смогу прийти и спасти положение, как я всегда и делаю», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

Титульный бой в полулёгком весе между Илией Топурией и Волкановски состоится 17 февраля в Анахайме (США).

В активе Топурии 14 побед и ни одного поражения. У Волкановски 26 побед при трёх поражениях.

Ранее Топурия поделился ожиданиями от поединка с Волкановски на турнире UFC 298.