Истомина и Степанова выиграли командный спринт на Спартакиаде сильнейших

Мария Истомина и Вероника Степанова одержали победу в командном спринте на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

Результат спортсменок — 20:17.4. Лыжницы представляют Архангельскую область.

На второй позиции финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Их отставание составило 9.4. Третьи — Анастасия Доценко и Дарья Непряева из Республики Татарстан (+12.3).

В настоящий момент температура воздуха в Тюмени составляет около -22 °C.

Ранее сообщалось, что дистанция лыжных командных спринтов на Спартакиаде сокращена из-за морозов.