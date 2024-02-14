Истомина и Степанова выиграли командный спринт на Спартакиаде сильнейших
- РИА Новости
Результат спортсменок — 20:17.4. Лыжницы представляют Архангельскую область.
На второй позиции финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Их отставание составило 9.4. Третьи — Анастасия Доценко и Дарья Непряева из Республики Татарстан (+12.3).
В настоящий момент температура воздуха в Тюмени составляет около -22 °C.
Ранее сообщалось, что дистанция лыжных командных спринтов на Спартакиаде сокращена из-за морозов.