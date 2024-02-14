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Истомина и Степанова выиграли командный спринт на Спартакиаде сильнейших

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Мария Истомина и Вероника Степанова одержали победу в командном спринте на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Истомина и Степанова выиграли командный спринт на Спартакиаде сильнейших
  • РИА Новости

Результат спортсменок — 20:17.4. Лыжницы представляют Архангельскую область.

На второй позиции финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Их отставание составило 9.4. Третьи — Анастасия Доценко и Дарья Непряева из Республики Татарстан (+12.3).

В настоящий момент температура воздуха в Тюмени составляет около -22 °C.

Ранее сообщалось, что дистанция лыжных командных спринтов на Спартакиаде сокращена из-за морозов.

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